Ilaria Salis | Farnesina | “Budapest valuti misure alternative” Tajani | “Orban non c’entra”

(Di martedì 30 gennaio 2024)è una 39enne milanese che si trova in carcere ada quasi un anno perché accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. Ieri, 29 gennaio, c’è stata un’udienza del processo e la donna è rimasta in aula in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Quelle immagini, rimbalzate in Italia, hanno provocato sdegno e appelli affinché il governo Meloni intervenga. L’udienza è stata aggiornata al 24 maggio: la donna rischia fino a 24 anni di carcere. “Mia figlia viene trattata come un animale”, ha detto Roberto, il papà di. “Questa volta mi sembra che si sia ecceduto”, ha commentato il ministro degli Esteri Antonio, che ha spiegato che la diplomazia si stia muovendo. Una delle ipotesi è ...

Non solo Ilaria Salis. Il caso della 39enne detenuta in Ungheria, apre il tema degli italiani che si trovano in carcere all'estero. Tra questi, Filippo Mosca. Il 29enne è da quasi nove mesi nel ...L'attivista italiana è stata arrestata un anno fa in Ungheria con l'accusa di aver aggredito due neonazisti, ieri hanno scioccato le immagini della sua prima udienza a cui è stata portata in catene ...Il giorno dopo l'apertura del processo a Budapest tutti parlano – forse finalmente – di Ilaria Salis, la monzese detenuta dal febbraio 2023 in Ungheria.