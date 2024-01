Ilaria Salis | Farnesina | “Budapest valuti misure alternative” Meloni sente Orban

(Di martedì 30 gennaio 2024)è una 39enne milanese che si trova in carcere ada quasi un anno perché accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. Ieri, 29 gennaio, c’è stata un’udienza del processo e la donna è rimasta in aula in catene, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti. Quelle immagini, rimbalzate in Italia, hanno provocato sdegno e appelli affinché il governointervenga. L’udienza è stata aggiornata al 24 maggio: la donna rischia fino a 24 anni di carcere. “Mia figlia viene trattata come un animale”, ha detto Roberto, il papà di(che incontrerà il presidente del Senato Ignazio La Russa il 2 febbraio). “Questa volta mi sembra che si sia ecceduto”, ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ...

Milano, 30 gen. (askanews) – “Lo Stato italiano non è stato molto reattivo a tutti i livelli, c’è una sensibilità diversa a queste istanze nel momento in cui c’è una forte pressione mediatica”. Lo ha ...Roma, 30 gen. (askanews) – “Ilaria Salis deve tornare in Italia. C’è una decisione-quadro del Consiglio europeo che permetterebbe di farla tornare in Italia ai domiciliari e non si capisce perché il g ...Spiace per il trattamento riservato a Ilaria Salis e ci auguriamo sappia dimostrare la propria innocenza. Però ogni Paese punisce come vuole e non compete a me giudicare quello che si fa in altri ...