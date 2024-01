Ilaria Salis | cosa succede ora | la richiesta dei domiciliari | la denuncia del padre | il ruolo dell' ambasciata Tajani | «Orban non c' entra»

L'attivista milanese, 39 anni, è in cella in Ungheria con l'accusa di aver aggredito estremisti di destra. Condotta in aula con le manette ai polsi e i piedi legati. Si è dichiarata non colpevole ...Ilaria Salis era stata portata in aula con le catene già altre volte È quanto sostiene Roberto Salis, padre dell'italiana in carcere a Budapest, ai microfoni ...La vicenda di Ilaria Salis, incarcerata in Ungheria e mostrata al suo arrivo in un’aula di giustizia incatenata alle mani e ai piedi e trascinata con una sorta di guinzaglio, è sintomatica di un ...