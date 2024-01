Ilaria Salis | cosa ha fatto e perché rischia fino a 24 anni di carcere in Ungheria

(Di martedì 30 gennaio 2024), insegnante monzese di 39, è una militante antifascista accusata di aver partecipato all’aggressione di due neonazisti durante una contromanifestazione a Budapest l’11 febbraio 2023. Sono quindi 11 mesi che la donna è incarcerata a Budapest, impossibilitata a scontare la condanna di associazione a delinquere con lesioni aggravate ai domiciliari, come stabilito lo scorso giugno 2023 dai giudici ungheresi. La prossima udienza si terrà il 24 maggio 2024, ma le immagini dell’ultimo incontro con le autorità giudiziarie in cuisi è presentata in aula con catene ai piedi e alle mani ha sollevato un polverone.in aula di tribunale (fonte: TG3)Era l’11 febbraio 2023 quandoè stata presa ...

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 "Sulla dignità di Ilaria Salis, come di ogni persona detenuta, non possiamo transigere. Oggi è stato convocato alla Farnesina l'incaricato d'affari ungherese, l' ...Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde ai cronisti in Transatlantico che gli chiedono cosa stia facendo il governo italiano per Ilaria Satis, detenuta in Ungheria con ..."Nel ribadire la protesta del Governo italiano per le condizioni" in cui Ilaria Salis è detenuta e viene trattenuta nelle udienze, Guariglia "ha espresso la ferma aspettativa del Governo" affinché ...