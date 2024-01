Ilaria Salis con le catene? Ci scandalizziamo ma in Italia accadde con Enzo Carra durante “Mani Pulite”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Fanno impressione e indignano le immagini diche in un’aula turca viene mostrata in, al “guinzaglio” della polizia, una scena che ha indotto il governono a convocare l’ambasciatore turco per chiedere chiarimenti urgenti. In realtà, la memoria storica ci deve riportare col pensiero a un’analoga scena di “barbarie” del diritto vissuta in, il 4 marzo del 1993, in piena Tangentopoli, quando l’allora deputato della Dc, indagato da Antonio Di Pietro, fu condotto dal carcere al tribunale con gli “schiavettoni” ai polsi, pesanti manette con catena il cui uso a tutti apparve inutile e spropositato. Dail ricordo della vergognana di...