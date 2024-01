Ilaria Salis chi è e cosa ha fatto? Ecco la sua storia | le accuse e il processo | cosa è successo in Ungheria?

Sulla vicenda di Ilaria Salis , portata in aula in tribunale in catene a Budapest, "questa volta mi sembra che si sia ecceduto": si tratta di ... (quotidiano)

Ilaria Salis era stata portata in aula con le catene già altre volte ? È quanto sostiene Roberto Salis , padre della donna in carcere a Budapest, ai ... (ilmessaggero)

Ilaria Salis era stata portata in aula con le catene già altre volte ? È quanto sostiene Roberto Salis , padre della donna in carcere a Budapest, ai ... (ilmessaggero)

Roma, 30 gennaio 2024 – "Non vogliamo interferire con la vicenda giudiziaria, ma sul rispetto dei diritti non possiamo transigere". Il ministro ... (quotidiano)

(Adnkronos) – Fiorello ha aperto la puntata di ‘VivaRai2!’ parlando del caso di Ilaria Salis , l’attivista da un anno in carcere in Ungheria, dopo ... ()

Lo ha detto ad Agorà Rai Tre Roberto Salis, il padre di Ilaria, mostrata ieri in catene davanti al tribunale di Budapest. Le immagini diffuse ieri della attivista in udienza con mani e piedi legati ...Lo ha detto ad Agorà Rai Tre Roberto Salis, il padre di Ilaria, l'insegnante 39enne di origini sarde è detenuta da quasi un anno in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito due neonazisti e ...Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Le immagini che giungono da Budapest non possono lasciarci indifferenti. Non è ammissibile che Ilaria Salis, cittadina italiana sotto processo in Ungheria, sia condotta nel ...