Ilaria Salis | chi è | di cosa è accusata | la mobilitazione e perché la sua storia è diventata un caso

(Di martedì 30 gennaio 2024) Monza – Non si arrestano le polemiche suldi, la 39enne insegnante di Monza, per la quale è iniziato il processo a Budapest. La giovane brianzola nelle scorse ore è entrata in aula con le manette ai polsi e i ceppi ai piedi, mentre una guardia la trascinava per una catena.di aver aggredito a febbraio nella capitale magiara due neonazisti, dicono le accuse, cagionando ferite guaribili in 7 giorni, durante la commemorazione del Giorno dell’Onore. Nel processo, apertosi ieri e subito aggiornato al 24 maggio, la donna rischia fino a 24 anni di reclusione. La Procura ne ha chiesti 11,ha già trascorso quasi un anno dietro le sbarre ungheresi. Attraverso una traduttrice, la 39enne ha continuato a proclamarsi innocente. Alla sbarra c’erano anche ...

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 "Sulla dignità di Ilaria Salis, come di ogni persona detenuta, non possiamo transigere. Oggi è stato convocato alla Farnesina l'incaricato d'affari ungherese, l' ...Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde ai cronisti in Transatlantico che gli chiedono cosa stia facendo il governo italiano per Ilaria Satis, detenuta in Ungheria con ..."Nel ribadire la protesta del Governo italiano per le condizioni" in cui Ilaria Salis è detenuta e viene trattenuta nelle udienze, Guariglia "ha espresso la ferma aspettativa del Governo" affinché ...