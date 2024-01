Il viaggio di James Cameron nella fantascienza | un prisma per capire il mondo

(Di martedì 30 gennaio 2024) La, un tempo considerata un genere di nicchia, è ora un pilastro della cultura popolare, ed ha fortemente influenzato non solo la letteratura, i fumetti ed il cinema, ma anche l’immaginario collettivo globale. Questo fenomeno viene esplorato in profondità in ‘‘, una serie televisiva in cui il rinomato regista utilizza il genere come unattraverso cui analizzare la nascita e l’evoluzione di film, programmi TV, libri e videogiochi., insieme ad altri contemporanei che hanno contribuito alla sua ascesa, discutono l’impatto e il significato dei film e dei romanzi che li hanno influenzati. La domanda ‘Siamo davvero soli nell’universo?‘ viene esplorataprima puntata, ...

James Gunn annuncia Milly Alcock di "House of the Dragon"come nuova Supergirl - debutterà in "Superman: Legacy"PETER PAN – Il Musical è tornato in scena nei teatri di tutta Italia con una nuova produzione che porta gli spettatori in un entusiasmante viaggio verso l’Isola-che-non-c’è. Tratto dal romanzo di ...In «Prima pensa, poi danza» il regista premio Oscar si misura con una delle più influenti icone letterarie del XX secolo, scavando nei rapporti umani che ne hanno segnato la vita ...