Il suicidio assistito silenzioso di una donna in Svizzera | «È sparita senza dirci nulla | l’ho saputo giorni dopo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 gennaio 2024) Marta, caduta in depressionela morte del figliouna lunga malattia, il 12 ottobre scorso ha scelto di morire con ilin una clinicadalle parti di Basilea. Ha deciso di compiere il gestoinformare i suoi familiari. Il marito Alberto, che vive in Canada per ragioni di lavoro, parla oggi con Repubblica della vicenda. E accusa ladi aver taciuto tutto a loro. «Non mi sarei opposto alla decisione di mia moglie di morire se avessi avuto la certezza che questa fosse stata davvero ponderata e sedimentata», esordisce nel colloquio con Luca Monaco. I segnali Poi spiega che la moglie gli aveva detto «che non sopportava di viverenostro figlio, e che l’amore per me, per quanto grande, non le era ...