Il Sudtirol al Del Duca col nuovo acquisto El Kaouakibi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ildomenica prossima si presenterà al Delcon unvolto. Si tratta di Elche torna ad indossare la casacca biancorossa dopo l’esperienza già maturata nella stagione 2020-2021. Il terzino destro è stato rilevato dal Benevento in prestito con obbligo di riscatto. "Torno in questa realtà con moltissimo entusiasmo – commenta –. Appena ho saputo della possibilità di tornare sono stato contentissimo, non vedevo l’ora di essere qui, dove conosco i ragazzi e l’ambiente. Quello che è accaduto nell’ultimo periodo credo sia il giusto riconoscimento al lavoro compiuto da una società prestigiosa e importante. Per me le ultime due annate sono state importanti per proseguire il processo di crescita e acquisire esperienza. Torno in biancorosso da giocatore diverso, cresciuto rispetto a quando sono partito e ...