Il sonno di Guterres su ogni crisi | tranne che su Gaza e sull’Unrwa 

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una mozione del Partito democratico depositata a Montecitorio chiede di ridare i soldi all’Unrwa, l’agenzia istituita dalle Nazioni Unite per aiutare i rifugiati palestinesi del 1948Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La guerra in Medioriente giunge al giorno 103. Da sei giorni Gaza è senza più linee telefoniche, senza internet e senza comunicazioni. Le autorità della Striscia segnalano inoltre che il virus dell'ep ...Roma, 16 gen. (askanews) – Due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Se ...Roma, 15 gen. (askanews) – Un fitto bombardamento condotto con droni e missili ha colpito la città curda di Erbil in Iraq. L’aeroporto è stato chiuso al traffico aereo. A rivendicare l’attacco, citato ...