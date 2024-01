Il Regno Unito vieta le svapo usa e getta | Troppo successo tra i bambini

Vuoi trasferirti in un altro Paese europeo? Fermati un attimo a guardare l’indice di vivibilità messo a punto da N26, la banca digitale leader in ... (iodonna)

Il Regno Unito propone un piano in cinque punti per la pace a Gaza . Questo piano prevede che la creazione di uno Stato palestinese, il rilascio degli ... (periodicodaily)

secondo giorno di ricovero per re Carlo III, sottoposto a cure per ingrossamento della prostata. Notizia che Buckingham Palace ha dato alla stampa ... (secoloditalia)

Gli Stati Uniti starebbero pianificando di trasferire armi nucleari nel Regno Unito per la prima volta in 15 anni. Il motivo sarebbe "la crescente ... (today)

Armi nucleari nel Regno Unito - il piano degli Usa contro la minaccia russa : testate 3 volte più potenti della bomba di Hiroshima

Gli Stati Uniti stanno pianificando di posizionare Armi nucleari nel Regno Unito, per la prima volta in 15 anni, in un contesto di crescente minaccia ... (ilmessaggero)