Il raddoppio della Milano-Mortara | La Regione interverrà con Rfi e Mit

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non abbandonare i progetti strategici e lavorare per reperire le risorse, anche riprogrammando gli interventi. A frontepressoché certa cancellazione dellineanel tratto tra Abbiategrasso ed Albairate, i cui costi sono più che raddoppiati rispetto a quelli inseriti nel Pnrr, laha intenzione di recitare un ruolo primario per provare a ottenere l’importante risultato. Lo ha confermato l’assessore regionale ai trasporti, Claudia Terzi, a un convegno al Pirellone. "La nostra idea è di non abbandonare i progetti di importanza strategica – ha detto – e di andare alla ricerca di risorse anche riprogrammandoli con una diversa tempistica: una sorta di riorganizzazione come non è raro avvenga in relazione ai bilanci pubblici". L’assessore precisa: ...