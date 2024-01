Il “Premio Tarlati” conferito ai protagonisti di ristorazione e enogastronomia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arezzo, 30 gennaio 2024 – Un riconoscimento aidellae dell’. L’Associazione Cuochi Arezzo è tornata a conferire il “Guido” che, giunto alla ventisettesima edizione, ha configurato un’occasione per valorizzare e per ringraziare professionisti di diversi settori che hanno contribuito a dare lustro alla cucina aretina e italiana attraverso la loro professionalità, la loro passione e il loro impegno quotidiano. La cerimonia è stata ospitata dal ristorante Doccia in località Rondine nel corso di una cena di gala e ha registrato la presenza di ospiti in rappresentanza della Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi Toscana, a conferma del rilievo nazionale raggiunto dal riconoscimento istituito nel lontano 1991. Il cuore della serata è ...