Il premio medio sale a 312 euro

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nel ramo Rc Auto, a fronte di una riduzione delper polizza al netto della fiscalità nel 2022 pari a 303(-9,2% rispetto al 2019), nel primo semestre 2023 c’è stato un aumento a 312. È quanto emerge dal Bollettino Statistico Ivass sull’attività assicurativa nel comparto auto. La frequenza sinistri è del 5,13% (4,92% nel 2021) per un onere complessivo di 9,4 miliardi di. Il costodei sinistri è di 5.000, +7,7% rispetto al periodo precovid. Nel 2022 sono stati raccolti premi per 11,7 miliardi di(-2,1%), nei primi 6 mesi 2023 la raccolta è tornata a salire a 6,1 miliardi.

