Il pilota di Montemurlo cerca la stagione del rilancio Dalla Porta sulla neve Allenamento speciale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dalle due ruote della bicicletta agli sci, sempre per prepararsi a tornare a brevissimo in sella alla sua nuova Yamaha R6. E’ l’che sta seguendo Lorenzo, il quale nei giorni scorsi si è allenato (anche) sulle nevi di Moena insieme agli altri atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro (fra i quali il "collega" Simone Corsi) per il quale è tesserato ormai da qualche anno. Un momento utile per svuotare la mente, per iniziare unache dovrà essere assolutamente quella del: nonostante i 44 punti conquistati nel giro di poche gare nelle prime uscite in Supersport, ildinon è stato riconfermato ed a questo punto le probabilità che accettino la richiesta dell’Altogo Racing Team di partecipare al mondiale sembrerebbero ...