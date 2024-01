Il Piccolo Principe torna al Sistina con la regia di Stefano Genovese

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilal Teatro: in scena lo spettacolo dei record diretto dae tratto dall’intramontabile racconto di Antoine de Saint-Exupérya teatro lo spettacolo dei record Il. La storia più letta e amata di tutti i tempi sarà nuovamente in scena a partire da mercoledì 1° febbraio 2024 al Teatrodi Roma diretto dae prodotto da Razmataz Live. Ilrimarrà a Roma fino a domenica 11 febbraio, per poi spostarsi al Teatro Alighieri di Ravenna da giovedì 15 a domenica 18 febbraio, al Teatro Colosseo di Torino da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, al ...