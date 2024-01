Il personaggio Tocca a Loria | è quasi un debutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un’occasione da non poter sbagliare. Contro il Cosenza, sarà il turno di Leonardoin porta. Il giallo rimediato da Nicolas nella sfida con lo Spezia, infatti, è stato il quinto della sua stagione, facendo scattare la squalifica. Così, al "San Vito-Gigi Marulla" sabato alle 14 sarà il turno del vice. Sarà come un esordio, anche se tale non sarà. Arrivato nell’estate del 2020 dalla Juventus Next Gen in occasione della trattativa che portò Stefano Gori in nerazzurro, in quattro stagioniha vestito la maglia del Pisa in appena due occasioni. La prima volta fu il 30 settembre 2020, nella vittoria per 2-0 contro la Juve Stabia in Coppa Italia, la seconda il 10 maggio 2021, contro l’Entella in campionato all’ultima giornata. Le scorse due stagionile ha passate in prestito, la prima a Monopoli, in Serie C. In Puglia, da ...