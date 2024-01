Il Pd ha un problema con gli ebrei | due casi imbarazzanti e Schlein muta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Siccome la miglior difesa è sempre l'attacco, la sinistra ha provato a bigiare la sua prima grande prova di maturità dal 7 ottobre ad oggi. In ocone della Giornata della Memoria, aveva gli occhi addosso per via dei suoi flirt che vanno avanti da quasi quattro mesi con le frange “pro-palestinesi sotto mentite spoglie”, perché hanno dimostrato in più di un'ocone di essere anti-sistema e pro-Hamas. Per eludere un esame che sapevano di non poter superare senza il rischio di una ennesima faida interna, i progressisti italiani hanno iniziato già da giorni a spostare il riflettore sul governo Meloni e su Fratelli d'Italia. Dalle pagine de La Stampa, Giovanni De Luna aveva dettato la linea, sostenendo che il 27 gennaio fosse fonte di imbarazzo per l'esecutivo che «non si è mai scusato» riconoscendo le responsabilità, ovvie e ampiamente condannate ...