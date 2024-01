Il Pd ascolti la lezione di Romano Prodi La versione di Bazoli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 gennaio 2024) Se non ci fosse stata la crisi di governo che ha fatto cadere Mario Draghi il Pd di Enrico Letta se la sarebbe giocata alle scorse elezioni politiche con il partito di Giorgia Meloni, riflette con Formiche.net il deputato bresciano del Pd Alfredo, che condivide l’analisi fatta dal prof.: ovvero che il centrosinistra non è ancora un’alleanza compatta, unitaria che possa rappresentare l’alternativa all’attuale maggioranza. Secondoil centrodestra resta forte perché manca ancora un’alternativa: ha ragione? Sì, finché non sarà percepita in Italia una coalizione alternativa, in grado di competere per conquistare la maggioranza degli elettori e l’opposizione resterà divisa in tre o in quattro pezzi. Così come è oggi, l’opposizione non è credibile come alternativa: tutto ciò indebolisce enormemente ...