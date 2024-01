Il patto contro la violenza Rinnovato il Protocollo Zeus La cura che ferma la spirale ha bloccato 52 casi a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) È stato firmato ieri in Comune ildi collaborazione per la realizzazione di spazi d’ascolto per persone che hanno ricevuto l’ammonimento del questore per atti persecutori,domestica, bullismo e cyberbullismo. Una sperimentazione che ha dato buoni frutti, visto che tutti gli aderenti al percorso ((l’81% delle persone a) non hanno dato seguito a questi atti. E così dalla sperimentazione si passa alla gestione quotidiana. Hanno siglato il documento il sindaco Paolo Pilotto, il questore Salvatore Barilaro e il presidente del Cipm, Paolo Giulini. Presente anche l’assessore a Salute Welfare Egidio Riva. Viene quindiilsiglato il 7 marzo 2023 tra Questura e Cipm (Centro italiano premiazione della mediazione) per la presa in carico ...