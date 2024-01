Il paracadute non si apre | base jumper si schianta al suolo dopo un volo dal 29esimo piano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nathy Odinson,33enne, si lancia dal 29°di un palazzo in Thailandia ma ilnon sie sialessere finito su un albero. Come riporta The Guardian, Odinson sabato notte si sarebbe arrampicato illegalmente su un edificio nella località costiera di Pattaya. Nel filmato registrato da un amico e condiviso sui social si vede Nathy fare il conto alla rovescia poco prima di lanciarsi nel vuoto. Il fratello di Odinson, Ed Harrison, 39 anni, ha detto che le riprese degli ultimi momenti hanno evidenziato che ilera rimasto intrappolato nella sua imbracatura, il che significa che “non c’era alcuna possibilità” che si aprisse. Malgrado la grande esperienza – si parla di 5mila salti in ...

Morto jumper di soli 33 anni: si è intrufolato in un palazzo e si lanciato dal 29esimo piano, ma il paracadute non si è aperto ...Aveva deciso di lanciarsi dal 29esimo piano di un edificio nella località costiera di Pattaya, in Thailandia, ma il suo paracadute non si è aperto e il 33enne è morto sul colpo. La tragedia si è ...