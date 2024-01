Il padre di Ilaria Salis in carcere in Ungheria | «È entrata a testa alta e con il sorriso Dall’Italia finora solo chiacchiere»

(Di martedì 30 gennaio 2024) La 39enne maestra elementare di Milanosi trova ina Budapest da febbraio 2023. Militante antifascista, è accusata di aver aggredito alcuni manifestanti di estrema destra insieme ad un gruppo di estrema sinistra. Secondo le informazioni che arrivano dalla sua difesa, il tribunale le ha proposto un patteggiamento a 11 anni di. Attualmente si trova in custodia cautelare a causa di un presunto periodo di fuga. E ieri ha sfilato in aula in manette e catene. Oggi ilRobertoparla con il Corriere della Sera delle condizioni della figlia. E nella quale dice che «le immagini parlano chiaro:deve tornare in Italia». Accusando le istituzioni: «Da loro». ...

In aula in catene, legata mani e piedi. In un paese dell’Unione europea. Così Ilaria Salis, l'italiana accusata di aver aggredito tre neonazisti a Budapest, è comparsa ...La 39enne brianzola è accusata di aver aggredito due neonazi: chiesti 11 anni. Ma lei si proclama innocente, indignazione per come è apparsa in tribunale.Ilaria Salis, detenuta in attesa di giudizio, è stata portata davanti ai giudici a Budapest con catene ai polsi e ceppi ai piedi. Questo episodio mette in discussione i principi dell'Europa democratic ...