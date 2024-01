Il nuovo tecnico ha un accordo fino a giugno Il primo allenamento | Questo un buon gruppo»

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mentre le considerazioni sul futuro sono ancora tutte da costruire, con Bruno, Juantorena, Stankovic e Sapozhkov in scadenza di contratto e senza aver ancora scelto l’allenatore del 2024/2025 (ilha un), Alberto Giuliani si è seduto per la prima volta in carriera sulla panchina di Modena, iniziando da quella lontano dal campo della sala stampa. "Un onore", il commento delmarchigiano, che ha fatto subito capire di avere le idee chiare dopo una trattativa lampo che l’ha portato in viale dello Sport. Parte proprio dai tempi dell’, ilmarchigiano: "Mai avuto una trattativa così in vita mia. Conosco Sartoretti e Alberto Casadei da moltissimo tempo: dopo la finale di Coppa Italia mi hanno ...

Aule, laboratori e servizi dedicati ai corsi degli ITS Academy del Veneto entro la fine del 2025. Otto milioni di investimento, grazie anche al PNRR. ITS Red Academy prenderà in gestione un immobile i ...Un colpo di pistola che scuote la città. Il movente individuato nella gelosia. Il killer fu dapprima condannato all’ergastolo, per omicidio premeditato. Pena poi ricalcolata in 21 anni dalla Cassazio ...La spesa per l’intervento di adeguamento sismico è cresciuta di 48mila euro. Ma raddoppieranno i posti per le cure intermedie: da 12 passeranno a 24 ...