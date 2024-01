Il nuovo «teatro flessibile» di 10 Corso Como

(Di martedì 30 gennaio 2024) La prossima settimana milanese dedicata alle presentazioni delle collezioni femminili saràdell’inaugurazione della nuova Galleria e Project Room all’interno di 10. Riconsegnato alla città come un significativo centro per la diffusione culturale, il piano espositivo - ridisegnato con la visione di Tiziana Fausti dall’agenzia interdisciplinare 2050+ - presenta al pubblico la prima parte del suo programma che, con un respiro internazionale, intreccia arti visive, moda, design e panorama editoriale. L'esperienza di scoperta e fruizione guida il visitatore attraverso gli ambienti in un climax ascendente, dalla Project Room alla Galleria che conservano il carattere industriale del XX secolo in unequilibrio tra passato e presente dove gli spazi di collegamento diventano a loro volta protagonisti ...

In scena c’è un papà, il Doge di Genova, che crede scomparsa la figlia Maria, figura chiave in una storia ricca di svelamenti, colpi di scena, odi, ... (iodonna)

Al mattino allenamento, poi un pranzo veloce e leggero, al pomeriggio le prove in teatro , la sera in scena con Samusà. Virginia Raffaele ha metodo, ... (iodonna)

Le nevrosi del nuovo millennio sono servite ...Un vero successo, premiato e acclamato dal pubblico e dalla critica, che ha portato a teatro oltre 25.000 spettatori. Un esempio di nuova drammaturgia, ...“Un grazie al sindaco Matteo Ricci per aver permesso la visita del Presidente Mattarella e per aver scelto Vallefoglia come primo comune per la settimana inaugurale di Pesaro 2024” il sindaco Palmiro ...Torna a teatro lo spettacolo dei record. «Il piccolo Principe», la storia più letta e amata di tutti i tempi, sarà nuovamente in scena a partire da mercoledì, 1° febbraio 2024, al Teatro Sistina di ...