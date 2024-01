Il neurologo Rossini dell' IRCCS San Raffaele Roma su Neuralink Musk | “Bisogna essere cauti | non ci sono ancora evidenze scientifiche”

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Non è mai facile commentare una notizia scientifica che non sia stata pubblicata su una rivista di settore con tutte le informazioni e i dettagli del caso. L'annuncio'impianto cerebrale su di unumano è interessante, ma l'entusiasmo che ha suscitato è per ora poco motivato”. È il primo commento del Prof. Paolo Maria, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e NeuroriabilitazioneSandiin merito alla notizia'avvenuto impianto del primo chip wireless in un cervello umano realizzato dall'aziendadi Elon. “Intanto perché già numerosi tentativi precedentistati fatti con un approccio simile da un punto di vista teorico (anche se, ...