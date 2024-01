Il miglior abbigliamento termico uomo per te che non vuoi rinunciare ad allenarti con le basse temperature

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Considerando le, è decisamente il momento di munirsi delpossibile per fare sport outdoor. Che sia per la corsetta mattutina o per quella serale, la gita in montagna o la partitella a calcio, per fare sport all’aperto d'inverno è fondamentale scegliere il giusto: caldo, certamente, ma anche traspirante e performante allo stesso tempo. Sul fronte dell', d’altronde, sono stati fatti passi da gigante in quanto a prestazioni, grazie a fibre sintetiche sempre più leggere, calde e traspiranti. Le più avanzate tecnologicamente sono in misto polipropilene e poliestere, oltre all'elastane. E poi ci sono le alternative più naturali, come la lana merino che garantisce la giusta traspirabilità e il ...