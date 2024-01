IL MERCATO I margini per gli acquisti sono strettissimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024)ore di riflessione, in casa neroverde, e tutto sta a vedere dove porteranno. A meno di 72 ore dal gong che chiude ilsi studiano possibili correttivi – ma l’unico movimento plausibile sembra l’uscita di Ceide, in direzione Elche, meno probabile l’addio, comunque possibile, di Ferrari – in entrata, ma idi manovra. Servirebbero un centrale difensivo e un mediano, ma l’idea è che la dirigenza abbia fatto proprie le opinioni di Dionisi, che ha sempre detto che la sua squadra aveva, a suo, avviso, "le risorse che servono per centrare l’obiettivo", e resti dov’è. A meno che la gara di Monza non abbia cambiato qualcosa… Tra oggi o domani sapremo, mentre il fine settimana misurerà anche il grado di fiducia – intonsa, pare – che la società ha ancora in Dionisi. s.f.