Il Medio Oriente non fiacca ancora l’economia L’outlook dell’Fmi

(Di martedì 30 gennaio 2024) C’era attesa per il primo World economic outlook pubblicato all’indomani dello scoppio della guerra ine dell’innesco della crisi nel Mar Rosso (quello di ottobre fu diffuso il 10, troppo presto per calcolare l’impatto del conflitto). Con le politiche monetariein fase restrittiva, era facile aspettarsi sfaceli. E invece no, non è andata poi così male. L’ITALIA RESISTE, LA GERMANIA NO Il Fondo monetario internazionale ha infatti confermato la previsione di crescita economica dell’Italia su quest’anno al più 0,7% in termini di Pil, mentre ha ritoccato al rialzo di un decimale di punto percentuale la stima di espansione sul 2025 al più 1,1%. In generale perglobale l’Fmi ha ritoccato al rialzo di 2 decimali di punto, rispetto alle stime di tre mesi fa (ottobre 2023), l’attesa di crescita ...