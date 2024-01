Il lungo addio a Sandra Milo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 gennaio 2024) AGI - Il feretro di, l'attrice scomparsa ieri a 90 anni, è arrivato stamattina in Campidoglio, a Roma, dove è stata allestita la camera ardente. Ad attendere il feretro dell'attrice l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "A Roma ha trovato il suo successo e ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori e ascese. Successi e insuccessi, perché tutti li abbiamo nella nostra vita e ha sempre pagato in prima persona per i suoi errori", ha detto Debora Ergas, la figlia di, arrivata in Campidoglio. "Una grande donna, una grande attrice: l'ho vista una volta a un semaforo tanti anni fa e il grande rimpianto è non aver potuto conoscerla meglio". Così un uomo arrivato alla camera ardente: è stata la prima persona, dopo i figli della, a entrare nella Sala della ...