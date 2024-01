Il limite di 30 chilometri orari a Bologna ha portato meno incidenti stradali

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il 21% indinelle prime due settimane. Questo il verdetto della misuraCittà 30. Secondo le stime del comune, rispetto allo stesso periodo del 2023, ci sono stati 25in, 14incon feriti e un mortale in. Non solo: sono anche calati del 27,3% i pedoni coinvolti. Basta confrontare i dati. Tra lunedì 15 e domenica 28 gennaio (le sanzioni sono scattate martedì 16), sulle strade del capoluogo emiliano si sono verificati 94, di cui 63 con feriti e 31 senza feriti. Nessun scontro è stato mortale. Da lunedì 16 a domenica 29 gennaio 2023, glierano stati 119, di cui 77 con feriti, 41 senza e un mortale. L’incidenza è -18,2% gli ...

