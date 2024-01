Il governo si muove per Salis e difende l' amico Orbán

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 30 gennaio 2024) Meloni giovedì vedrà il premier ungherese, le opposizioni la chiamano in Parlamento e criticano il suo silenzio. Maggioranza in ordine sparso e spesso comprensiva con Budapest. Lollobrigida e Crippa su tutti. Farnesina e Giustizia cercano di far avere i domiciliari alla donna trascinata in aula in catene