Il Gladiatore 2 | il costume e il look di Pedro Pascal svelati in una foto dal set?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ledaldi Malta de Il2 diffuse da un membro della troupe rivelerebbero l'aspetto e parte deldel personaggio di. I fan fremono per conoscere i dettagli dei personaggi de Il2. Per il sequel del suo hit, Ridley Scott ha messo insieme un cast da urlo che comprende l'astro nascente Paul Mescal, Denzel Washington e. Proprio di quest'ultimo unapubblicata sui social media da un membro della troupe rivelerebbe parte dele il. Le riprese de Il2 si sono concluse da una decina di giorni. Per celebrare la conclusione del lavoro Mark Gauci, che potrebbe essere un amico di ...