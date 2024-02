Il giovane chef monrealese Mauro Di Fiore alle Olimpiadi di Cucina di Stoccarda

Una fotografia: Daniele Ferrari, giovane chef, con i genitori, mamma Assunta e papà Roberto a Malpensa l’8 gennaio 2018. Lo scatto racconta l’emozione di quel giorno, la partenza per la Cina, per ...Daniele Ferrari è il 35enne chef del ristorante una stella Michelin Niko Romito di Pechino, all’interno del Bulgari Hotel, che lo scorso 13 gennaio è stato protagonista di ...Il 35enne ha subìto lesioni multiple e necessita di cure che la copertura assicurativa non riesce a coprire. Prima la raccolta fondi di amici e conoscenti, poi scendono in campo il sindaco e il Bulgar ...