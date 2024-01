Il futuro dell’Europa | il ruolo di Draghi e la speranza dei liberali italiani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 gennaio 2024) La legislatura europea volge al termine, siamo in un clima pre-elettorale ed è tempo di bilanci. Che giudizio dà a questi cinque anni difficili tra pandemia e conflitti? Il giudizio è decisamente positivo. Abbiamo cominciato a trasformare l’Europa, siamo stati decisivi nel definire l’agenda politica e imporre le priorità che erano al centro della campagna elettorale di Renaissance nel 2019: transizione ecologica attenta alla competitività, Stato di diritto, nuove regole sul digitale, nuova legge elettorale europea e proposta di riforma dei trattati. E abbiano fatto ciò che molti ritenevano impossibile: debito pubblico europeo per rilanciare l’economia post Covid e fondi Ue per sostenere anche militarmente gli ucraini. Ma non sono soddisfatto perché la storia ha corso molto più velocemente di noi – basti pensare all’attacco dei macellai islamisti di Hamas contro Israele del 7 ottobre – ...