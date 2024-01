Il fallimento del colosso cinese Evergrande è il simbolo del cambio di rotta nelle politiche economiche di Pechino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dadell’ascesaa monito per il futuro. A tre anni dalla dichiarazione di insolvenza delimmobiliare, che ha fatto tremare i mercati al punto di prospettare, un po’ frettolosamente, scenari alla Lehman Brothers, un tribunale di Hong Kong ne ha ordinato la messa in liquidazione. Una sentenza annunciata considerati gli oltre 300 miliardi di debiti in valuta estera accumulati dal gruppo, che non è riuscito a trovare un accordo con i creditori stranieri durante le trattative dello scorso weekend. La Borsa di Hong Kong ha chiuso in lieve rialzo ma le azioni disono invece crollate del 21% prima di essere sospese. Tutto accade nel silenzio, insolito, di, che potrebbe decidere di non applicare la liquidazione disposta ...