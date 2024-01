Il dramma di Alain Delon sottoposto a tutela giudiziaria

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tiene banco il caso dell’attore francese Non arrivano buone notizie per. L’attore, di 88 anni, stando a quanto reso noto dalla tv francese è stato. Si tratta, per, di una misura provvisoria. In base a quanto deciso dal giudice,potrà continuare a compiere molti atti, ma non i più importanti, come la vendita di un bene immobile, ad esempio, che dovrà essere affidata ad un terzo. Un tutore designato che avrà l’ultima parola. Secondo i media francesi,è stato posto sottoda un giudice dei contenziosi della protezione, che ha anche nominato il “mandatario”, cioè la terza persona incaricata degli atti chenon potrà più ...