Il disco di inediti di Ivan Graziani raccontato dal figlio | «Artista sincero | oggi farebbe fatica con il politicamente corretto» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si intitola «Per gli amici» l’album con cuiè tornato nelle nostre vite grazie allo splendido lavoro della sua famiglia, in particolare delFilippo che si è occupato della produzione di questi otto. Otto canzoni sorprendenti, che pur deviando totalmente, meravigliosamente, dalle sonorità rumorose e tech di, alla fine risultano futuriste, avanguardia pura che ci riporta a un intento musicale che purtroppo si è ormai perso. Ci verrebbe da dire che artisti comenon ce ne sono più ma non saremmo corretti. L’album infatti è stato anticipato dalla stupenda La canzone dei marinai, inserita in versione tre voci nel nuovo album di Colapesce e Dimartino, calzando a pennello in un progetto che rappresenta il futuro più roseo del ...