Il diritto all' aborto | mai così fragile | racconta l' involuzione democratica

La misura è pensata per aiutare le mamme e i papà lavoratori posto che la natalità in Italia è in calo da anni: nel 2023 si contano meno di 400mila ... (corriere)

E’ prevista per mercoledì 7 febbraio a Roma , dalle 10.30 alle 12.30, in piazza di San Francesco di Paola 9, la presentazione del Report ‘Un Paese , ... (ildenaro)

Nagy e Jureskin allo Spezia di D’Angelo. Affari in prestito con diritto di riscatto

Ultimi giorni di trattative caldissimi per il Pisa Sporting Club. A sbloccarsi per primo infatti è il mercato in uscita. Trattativa in dirittura ... (sport.quotidiano)