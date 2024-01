Il dibattito sul corpo di Lia Thomas

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lianon se la ricorda una vita fuori dall’acqua. Da bambina era quasi impossibile farla uscire: nuotava per ore e ore, fino a farsi diventare le dita tutte raggrinzite e le labbra blu dal freddo. L’acqua può farci dimenticare che siamo animali terrestri. Si diventa indifferenti alle proteste messe in atto dal, che prova a riportarsi alla dimensione che gli appartiene. Ma senza interferenze atmosferiche e senza peso, presto si entra in connessione con ogni muscolo, che improvvisamente sembra avere infinite possibilità di movimento. Allo stesso tempo, nuotare è un’esperienza di dissociazione dalla realtà e dallo spazio che ci circonda e che occupiamo. Liaquesto potere dell’acqua sembra avvertirlo fin da bambina. Per lei la piscina è stata a lungo un posto magico. Negli anni, con l’adolescenza e la pubertà, è stata ...