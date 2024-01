Il curriculum Quanti trofei vinti Sono tre i campionati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Compirà sessant’anni a Natale di quest’anno, Alberto Giuliani, e il suoparla da solo: treitaliani, due con la Lube nel 2012 e nel 2014, ma soprattutto uno, il primo, con Cuneo nel 2010, l’unico vinto dalla gloriosa società piemontese. Assieme ai tre scudetti una Coppa Italia, tre Supercoppe, una Coppa Cev e poi i successi in Grecia con l’Olympiakos, lo scudetto greco e la Challenge Cup nella stagione scorsa, mentre Modena vinceva la Cev. I successi non si esauriscono qui, perché Giuliani, dopo aver allenato per tre stagioni a Piacenza, ha anche portato la Nazionale della Slovenia a due secondi posti Europei, uno nel 2019 e uno nel 2021, battuto in finale soltanto 3-2 dall’Italia. Le ultime due esperienzestate entrambe brevi e poco fortunate: da ct della Turchia è stato esonerato ...