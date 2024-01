Il CrL a un anno dalla scomparsa L’eredità di Tavecchio | Vicino alle società»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il 28 gennaio del 2023 il mondo del calcio perdeva una figura emblematica come quella di Carlo. A undi distanza, il Comitato regionale Lombardia e il suo presidente Sergio Pedrazzini, che proprio dal dirigente di Erba ha preso le redini della governance calcistica della regione, hvoluto dedicare un pensiero all’ex numero uno della Figc. "Non sembra possibile che sia passato già unche ci hai lasciato è un patrimonio che cerchiamo di portare avanti giorno dopo giorno per accrescere il valore del nostro movimento, quello per cui tu hai dato tantissimo, sia a livello sociale che sportivo. Anche dal punto più alto dell’istituzione calcistica hai sempre pensato alla tua terra, una chiamata per sapere come stava andando in Comitato la facevi sempre con entusiasmo. Quel ...