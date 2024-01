“Il Cielo Non Ci Vuole” | il testo della canzone di Fred De Palma a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un nuovo inizio. PerDesarà il suo primo in gara. Per l’occasione, il cantante proporrà il suo nuovo brano, “IlNon Ci“. Si tratta di un pezzo velocissimo che non dà un attimo di tregua e che nelle sonorità si rifà al mondo del pop latino oltre che, più spiccatamente, alla dance. E attenti, perché tra le pieghe delsarà presente un’inedita citazione a De André, soprattutto per via del tema: un amore difficile che può resistere a tutto. Ildi “IlNon Ci” Mi hai dato un bacio sopra la boccaCome se fosse stata davvero l’ultima voltaUna storia finisce se non c’è nessunoChe la raccontaMi guardi come se il futuro fosse alla portaE tu fossi fuori a gridare e ...