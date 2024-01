Il catechismo si fa in palestra | don Michele Schiavone con pesi e tapis roulant spiega il Vangelo ai ragazzi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il parroco di San Pio a Margherita di Savoia, dopo aver trasformato nel 2023 la canonica in una cucina per far conoscere la Bibbia ai più piccoli, ha lanciato una nuova iniziativa che abbina attività fisica e fede: circa trenta icoinvolti. “L'idea è di riflettere sul...

A spiegarlo è don Michele Schiavone, sacerdote della parrocchia dedicata a San Pio di Margherita di Savoia, nel nord Barese, che se qualche mese fa ha trasformato in cucina la sacrestia, ora ha ...Tuta, sneakers, un tappetino, un asciugamani e passi della Bibbia per far capire che «la parola di Dio non è astratta, non è lontana da noi ma è il nostro punto ...Nel nord Barese, don Michele Schiavone, sacerdote della parrocchia di San Pio a Margherita di Savoia, ha adottato un approccio insolito per portare la parola di Dio alle persone: ha trasformato la ...