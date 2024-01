Il caso delle 50 pistole Furto all’armeria Topi | arrestati in cinque | Banda in trasferta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il colpo, messo a segno ormai più di quattro mesi fa, aveva suscitato scalpore: una cinquantina di armi rubate a due passi dal centro storico. Ora però i presunti autori di quel blitz criminale sono stati individuati. I carabinieri del nucleo investigativo di Bologna e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Imola, hanno identificato icomponenti dellaritenuta responsabile delaggravato in concorso, in via Appia, avvenuto appunto la notte del 19 settembre scorso. Le indagini avviate dai militari, coordinati dalla Procura, hanno infatti permesso di risalire all’identità di tre uomini e due donne, di età compresa tra i 21 e i 48 anni, residenti in provincia di Lucca. All’epoca dei fatti, i carabinieri, analizzando la scena del crimine, avevano scoperto ...