Il buco nero del Pnrr Trasparenza zero su spese e stato dei lavori

(Di martedì 30 gennaio 2024) Modifiche, riformulazioni, spostamenti di risorse da un capitolo all’altro. Ma il problema principale resta sempre lo stesso. La. Che nel caso deldiventa sempre meno. “Ad oggi infatti è impossibile capire in maniera puntuale come sia cambiato dopo la revisione e a che punto siano i”. è la conclusione a cui è arrivata la Fondazione OpenPolis, che con il progetto di monitoraggio civico Open, verifica periodicamente lodell’arte sul Recovery Plan. Dall’ultima revisione delnon si sa ancora niente delle variazioni apportate. Monitorare l’avanzamento è impossibile Morale: abbiamo informazioni solo sulle scadenze, ma non sulle misure nuove o modificate né sui relativi importi. “Fino a marzo non avremo dati aggiornati sui progetti finanziati dal ...

“Farei finta che non ci fossero. Il giorno della memoria , buco nero della storia del 900” . Lo ha detto in esclusiva a Notizie.com il professor ... (notizie)

Un buco nero, anzi una vera e propria voragine, profonda 330 miliardi di dollari. A tanto ammontano i debiti di Evergrande, una cifra colossale anche per il colosso dell’immobiliare cinese. In assenza ...La situazione negativa di Disney emerge chiaramente dalla perdita del simbolo stesso dell'azienda: da gennaio di quest'anno Topolino non è più di proprietà dell'azienda. Dopo 95 anni, il copyright di ...Ha lottato, sofferto, è uscito dal buco nero nel quale era precipitato sin dai primi minuti. Si è resettato dopo due set horror, trasformando le incertezze in piccoli mattoncini via ...