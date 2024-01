Il bel tempo resiste | attenzione a nebbie e nubi basse in pianura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nel corso della settimana la vasta area anticiclonica che interessa ormai da alcuni giorni la Lombardia tenderà a consolidarsi ulteriormente sul Mediterraneo determinandoin prevalenza soleggiato e con temperature miti per il periodo sui rilievi e formazione dipersistenti oin; nella giornata di Giovedì un lieve disturbo all’alta pressione causato dal passaggio di un fronte oltralpe determinerà la dissoluzione dellein. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni, insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 30 gennaio 2024Previsto: Sui settori Alpini e Prealpini e dell’Oltrepò pavese cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo il passaggio di velature nel corso della ...