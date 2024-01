I trattori arrivano a Lecce | in oltre 200 per la protesta degli agricoltori Traffico in tilt sulle strade

Leggi su Sky TG24 l'articolo Protesta agricoltori in Italia, oggi cortei di trattori in Lombardia, Toscana e Sardegna ...I produttori di 'Riscatto agricolo' sfileranno con i trattori in Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Il ministro Lollobrigida: "Siamo dalla vostra parte, ma no alle violenze" ...PORDENONE/UDINE - «I nostri giovani sono senza futuro. Chiediamo una cosa semplice, che è quella di poter lavorare serenamente, senza tanti obblighi e regole da seguire. A noi ...