I ricordi di Sandra Milo a Monsummano | l’asilo dalle suore e la gioventù vissuta a casa della nonna

(Di martedì 30 gennaio 2024)Terme (Pistoia), 30 gennaio 2024 – Era nata a Tunisi, ma non sono pochi che la ricordano da piccola frequentareTerme, dove si trasferì nel 1936 e dove ha vissuto l’infanzia a partire dai 3 anni, fino al trasferimento a Vicopisano dalla zia. La notiziamorte di, al secolo Salvatrice Elena Greco, ha fatto tornare alla mente antichinei più anzianicittà. La musa ispiratrice di Federico Fellini ha infatti vissuto nellache è stata tra il 1700 e il 1900 una sorta di incubatrice di personaggi dell’alta intellighentia come merita ricordare tra glia altri gli intellettuali Giuseppe Giusti, Abate Carli, la famiglia Martini, ...

Il regista bolognese racconta all'AGI come ha convinto l'attrice a lavorare con lui per il 'Il cuore altrove' ...Sandra Milo, la musa di Federico Fellini, è recentemente scomparsa all'età di 90 anni. La sua personalità unica e il suo spirito libero hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema. L'omagg ...Sandra Milo, icona del cinema italiano, non ha mai voluto essere una signora. Questa affermazione, fatta con la sua voce incantatrice, riflette il suo spirito libero, sempre alla ricerca del piacere e ...