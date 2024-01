I reali hanno implorato di tacere ai media | Kate Middleton | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una notte di ricovero in più per un imprevisto dopo l'intervento alla prostata ingrossata. Re Carlo d'Inghilterra è stato dimesso ieri in tarda mattinata. E la sua convalescenza durerà un mese e non «qualche giorno» come aveva detto Buckingam Palace all'inizio. Considerando i suoi 75 anni il tutto è durato appena tre giorni. Ma i sudditi inglesi sono preoccupati, scrivono i tabloid; e lo sono ancora di più per le condizioni di salute di, ancora avvolte nel segreto. Anche lei, per i «buoni progressi», ha lasciato ieri la London Clinic, la stessa del suocero (l'ospedale vip di Londra che in questi giorni, per la prima volta nella storia, ha ospitato insieme il sovrano regnante e la futura regina consorte), doveè rimasta due settimane dopo l'operazione chirurgica all'addome (la patologia però resta top secret). Ora ...